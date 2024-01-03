أمين رابطة مصنعي السيارات يوضح تفاصيل زيادة أسعار نقل ملكية السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، تفاصيل زيادة أسعار نقل ملكية السيارات.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون، مساء الثلاثاء: رسوم نقل الملكية زادت من 5 إلى 10%، منوهاً إلى أن زيادة أسعار السيارات يتطلب زيادة رسوم نقل الملكية.

وتابع: هذه الرسوم لتحديد المعالم الخاصة بتسعير نقل ملكية السيارات وترخيصها عن طريق الشهر العقاري، مبينا أن النظام كان ومازال موجودا فى الشهر العقاري لتحديد الرسوم لنقل ملكية السيارة.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك تسعير لنقل ملكية السيارات الكهربائية، قائلا: "كانت هناك مشكلة كبيرة في تحديد قيمة نقل ملكية السيارة الكهربائية بالشهر العقاري، وتم التوافق على الاعتماد في تحديد تلك القيمة بناء على الكيلو وات للسيارة.

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