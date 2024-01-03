محاكمة شاب بتهمة قتل شقيق خطيبته.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة شاب بتهمة قتل شقيق خطيبته شنقًا أثناء دفاعه عن شقيقته في روض الفرج.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب حول رقبته آثار شنق.

بعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وخطيب شقيقته، فعند دفاع الضحية عن شقيقته، خنقه المتهم وقام بشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

مباشرة تم إجراء التحريات اللازمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.