شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تبحث آليات تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، إيهاب عبدالعظيم، محمود الضبع، طلبة النحال، نشأت فؤاد عباس، خالد بدوى، بشأن عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن، مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وتختتم اللجنة، اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك، بشأن ضرورة وضع خطة واضحة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية خاصة محصول القمح، وتوفير التقاوي المنتقاة للزراع وإعلان سعر استرشادي مناسب لتوريده قبل مواسم الزراعة، للتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية المحصولية.

جدير بالذكر، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أوصت وزارة الزراعة، بدراسة مقترح توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الكبيرة مع شرط زراعتها محاصيل استراتيجية تحتاج إليها الدولة مثل القمح، وأن توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والتى تستورد الدولة منها كميات كبيرة من الخارج، وأن تشجيع أصحاب المساحات الكبيرة التى تصل إلى آلاف الأفدنة يحقق مصلحة الدولة، ويحد من تكلفة استيراد تلك المحاصيل من الخارج.