شكرا لقرائتكم خبر عن في انتقاد نادر للاحتلال.. الولايات المتحدة: غزة كانت وستبقى أرضًا فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في واقعة نادرة الحدوث، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية التصريحات التي أدلى بها بعض مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي ودعوتهم إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلة إن غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضًا فلسطينية.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التصريحات التي أدلى بها وزيرا الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وقالت الوزارة في بيان: "هذا الخطاب تحريضي وغير مسؤول، لقد أخبرتنا حكومة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك رئيس الوزراء، بأن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية، يجب أن يتوقفا على الفور".

وتابعت: "لقد كنا واضحين وثابتين وبدون لبس بأن غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضًا فلسطينية، مع عدم سيطرة جماعات إرهابية، هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه لصالح المنطقة المحيطة والعالم".

حرب إبادة مستمرة

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، إذ وصل عدد الشهداء إلى نحو 22 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى.

وأشار إلى جرائم القتل اليومية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، التي كان آخرها استشهاد 4 مواطنين في قرية عزون، واستشهاد أسير في سجون الاحتلال.

وأضاف: استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير التي تنفذها سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.