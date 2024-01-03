شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الزلزال.. تحسين استخدام مكابح القطارات السريعة في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل شركة شرق اليابان للسكك الحديدية على تحسين نظام الكشف المبكر عن الزلازل، للسماح لقطارات شينكانسن السريعة بالضغط على مكابحها بشكل أسرع من أي وقت مضى عند حدوث زلزال.

ووفقًا لبيان صحفي، فإن النظام الذي سيجري تركيبه في مارس من العام المقبل بجميع قطارات شينكانسن (توهوكو وجويتسو وهوكوريكو)البالغ عددها 135 قطارًا، سيقصر وقت رد الفعل بين رصد الزلزال وتشغيل مكابح الطوارئ من المتوسط الحالي 3.9 ثانية إلى 1.3 ثانية، وفقًا لوكالة كيودو للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيجري تفعيل مكابح الطوارئ عندما تُقدر قوة الزلزال بـ5.5 درجة أو أعلى.

وقالت الشركة المشغلة للسكك الحديدية إنها ستراجع الحسابات الحالية المستخدمة للتنبؤ بقوة الزلازل.

مصرع 55 شخصًا

لقي ما لا يقل عن 55 شخصًا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي اليابان في أول أيام العام الجديد، فيما تكافح فرق الإنقاذ يوم الثلاثاء، للوصول إلى مناطق معزولة انهارت فيها المباني وتضررت الطرق وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.

وأكدت السلطات مقتل 55 شخصًا، جميعهم في مقاطعة إيشيكاوا، ما يجعله أكثر الزلازل دموية في اليابان منذ 2016 على الأقل، وسقط الكثير من القتلى في سوزو وواجيما، وهي مدينة أخرى تقع في الطرف الشمالي النائي لشبه جزيرة نوتو.