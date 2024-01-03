شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط حددها قانون التعليم لشغل وظيفة مٌعلم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، فى المادة "72" شروط شغل وظائف المعلمين،وهي :

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016, يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية, أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة, ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب, وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- أن يكون من خريجي كليات التربية, أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي, ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.