توقيف رجل أطلق النار على مقرّ المحكمة العليا في كولورادو

أعلنت الشرطة الأميركية أنّها ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم مقرّ المحكمة العليا في ولاية كولورادو وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى ممّا أدّى لأضرار مادية جسيمة.
وكانت المحكمة العليا في كولورادو أعلنت مؤخّراً أنّ الرئيس السابق دونالد ترامب ليس أهلاً للترشّح للرئاسة في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتّحدة، لكنّ الشرطة استبعدت وجود رابط بين هذه القضية وعملية اقتحام المبنى.
وكشفت شرطة كولورادو إنّ الرجل المسلّح الذي لم تكشف عن هويّته اقتحم ليل الإثنين-الثلاثاء مبنى المحكمة الواقع في مدينة دنفر.
وأوضحت أنّ الأحداث بدأت حين كان هذا الرجل يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدّسه باتّجاه سائق السيارة الأخرى.
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