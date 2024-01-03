شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، شمال غرب إقليم جورونتالو في إندونيسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الهزة كان على بُعد 201 كيلومتر من الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.

حلقة النار في المحيط الهادي

ولم ترد على الفور تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

وتقع إندونيسيا تقع على ما يسمى "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.