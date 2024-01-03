شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 62 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل القوية التي ضربت الساحل الغربي لليابان إلى 62 قتيلًا على الأقل.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية صباح اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 62 شخصًا لقوا مصرعهم في مقاطعة "إيشيكاوا" التي تضررت بشدة.

وأشارت إلى أن بلدات مثل واجيما وسوزو ونوتو في شبه جزيرة نوتو، انهارت فيها العديد من المنازل أو دمرتها الحرائق.

وقالت الهيئة "إن المدى الكامل للدمار لم يجر تقييمه بعد، وأنه منذ العام الجديد اهتزت المنطقة بسلسلة من الزلازل".

تحسين مكابح القطارات السريعة

تعمل شركة شرق اليابان للسكك الحديدية على تحسين نظام الكشف المبكر عن الزلازل، للسماح لقطارات شينكانسن السريعة بالضغط على مكابحها بشكل أسرع من أي وقت مضى عند حدوث زلزال.

ووفقًا لبيان صحفي، فإن النظام الذي سيجري تركيبه في مارس من العام المقبل بجميع قطارات شينكانسن (توهوكو وجويتسو وهوكوريكو)البالغ عددها 135 قطارًا، سيقصر وقت رد الفعل بين رصد الزلزال وتشغيل مكابح الطوارئ من المتوسط الحالي 3.9 ثانية إلى 1.3 ثانية، وفقًا لوكالة كيودو للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيجري تفعيل مكابح الطوارئ عندما تُقدر قوة الزلزال بـ5.5 درجة أو أعلى.

وقالت الشركة المشغلة للسكك الحديدية إنها ستراجع الحسابات الحالية المستخدمة للتنبؤ بقوة الزلازل.