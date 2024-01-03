ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل اليابان إلى 62 قتيلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل القوية التي ضربت الساحل الغربي لليابان إلى 62 قتيلا على الأقل.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية صباح اليوم أنه لقي ما لا يقل عن 62 شخصا مصرعهم في مقاطعة “إيشيكاوا” التي تضررت بشدة، مشيرة إلى أن بلدات مثل واجيما وسوزو ونوتو في شبه جزيرة نوتو، انهارت فيها العديد من المنازل أو دمرتها الحرائق.

وقالت الهيئة “إن المدى الكامل للدمار لم يتم تقييمه بعد وأنه منذ العام الجديد، اهتزت المنطقة بسلسلة من الزلازل”.