زلزال جديد بقوة 5.5 درجات ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن "زلزالا جديدا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية التي سبق وأن تعرضت لسلسلة من الزلازل القوية في وقت سابق هذا الأسبوع".

واوضخت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها "سجلت هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر عند الساعة 10:54 بالتوقيت المحلي (04:54 بتوقيت موسكو)"، مشيرة إلى أن "مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الماء".

وكانت وكالة "كيودو" اليابانية أفادت نقلا عن السلطات المحلية بأن حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت مقاطعة إيشيكاوا بلغت 62 قتيلا"، موضحة أن "العدد الأكبر من الوفيات تم تسجيله في مدينة واجيما التي توفى فيها 29 شخصا، وفي مدينة سوزو بوفاة 22 شخصا".

وضربت سلسلة من الزلازل القوية مقاطعة إيشيكاوا، ظهر يوم الاثنين الماضي، وبلغت شدة الزلازل 7.6 درجة على مقياس ريختر.