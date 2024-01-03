عدد من الشبان قطعوا طريق خلدة واعتدوا على السيّارات

قطع عدد من الشبان السير على أوتوستراد خلدة، ، وقاموا بالاعتداء على السيارات والمارة، وقد حضرت قوة من الجيش اللبناتي وعملت على إعادة فتح الطريق.
وبحسب المعلومات فأن قطع الطريق تم على خلفية توقيف أحد الاشخاص في المنطقة.
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