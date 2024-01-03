شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى حقن دماء المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس في ضوء الهجمات المتبادلة أخيرًا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وجاء في منشور لمكتبه على منصة إكس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "ثمة تصعيد مقلق للأعمال العدائية، قتل عشرات المدنيين في أوكرانيا وروسيا".

القانون الإنساني الدولي

ويحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات العشوائية والهجمات على المدنيين، ومن أجل حماية السكان المدنيين والامتثال للقانون الدولي، دعا المكتب إلى "اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي".

وزاد عدد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية على أوكرانيا أخيرًا، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأيام الخمسة الماضية، ما أسفر عن مقتل أو إصابة العديد من الأشخاص.

وقالت السلطات الروسية إن 24 مدنيا قتلوا بنيران أوكرانية في مدينة بيلجورود الروسية مطلع الأسبوع، وهي أكبر خسارة من نوعها لروسيا في نحو عامين من الحرب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق تكثيف الهجمات على أوكرانيا.