ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد ضحايا الزلازل القوية على الساحل الغربي لليابان إلى 62 قتيلا على الأقل. ولقي ما لا يقل عن 62 شخصا في مقاطعة إيشيكاوا التي تضررت بشدة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية صباح اليوم الأربعاء.

وفي بلدات مثل واجيما وسوزو ونوتو في شبه جزيرة نوتو، انهارت العديد من المنازل أو دمرتها الحرائق. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن المدى الكامل للدمار لم يتم تقييمه بعد. ومنذ العام الجديد ، اهتزت المنطقة بسلسلة من الزلازل. وبلغت قوة الزلزال الأكثر عنفا 6ر7 درجة يوم الاثنين.