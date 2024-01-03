يعقوب: نتانياهو أصبح مشكله ثقيلة على أميركا وستتخلص منه

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أنه "افتتح العدو الصهيوني المرحلة الثالثة بمزيد من التخبط باغتياله صالح العاروري ورفاقه بمحاولة يائسة لتحقيق إنجاز عسكري بعد فشله المتراكم ولكنه لن يستطيع استدراج المقاومة في لبنان لتوسيع الحرب التي يعتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنها الملاذ الأخير لبقاءه في الحكومة".

وشدد على ان "الأكيد أن الرد سيكون قويا ورادعا وكلمة السيد حسن نصرالله اليوم ستعبر عن ذلك، أما أميركا التي تخاف توسيع الحرب فقد أصبح نتانياهو مشكلة ثقيلة عليها وستتخلص منه بشكل أو بٱخر".