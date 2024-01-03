شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مقاطعة سوريجاو ديل سور الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس"، أن زلزالاً بلغت قوته 5.3 درجات ضرب اليوم مقاطعة "سوريجاو ديل سور".

وذكرت قناة،إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن مركز الزلزال وقع على بعد 32 كيلومترًا جنوب شرق بلدة "هيناتوان"، مشيرة إلى أنه لم ترد أية تقاير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

تعد هذه الهزة واحدة ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي حدثت في أعقاب زلزال أوائل ديسمبر الجاري الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وبلغت قوته 4ر7 درجات.