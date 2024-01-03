قتيل في محلة حوش العرب في قضاء بعلبك

أطلق ع. ط النار باتجاه خ. ع (24عاما) أمام منزله في محلة حوش العرب في قضاء بعلبك، ما أدى الى مقتله على الفور.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية، وفتحت تحقيقا في الحادثة، فيما تعمل على ملاحقة وتوقيف الجاني.