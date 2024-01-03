الطقس غدا غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

اعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "طقسا متقلبا وممطر احياناً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم السبت حيث يتحوّل تدريجيًا إلى مستقر".

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢٤٠٠ متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات احيانًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، إحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.

الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس ال ٤٥ كلم/س شمالاً، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.