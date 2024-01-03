الضرائب: تنظيم 3 ورش عمل للملزمين بمنظومة أسس احتساب ضريبة الأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنظيم المصلحة 3 ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من المرحلة الأولى وحتى الرابعة (الفرعية الثانية)، وذلك كل يوم خميس الساعة (11 صباحًا) لمدة ساعتين بدءا من الخميس 4 يناير وحتى الخميس 18 يناير الجاري.

وقالت عبد العال، خلال بيان من مصلحة الضرائب اليوم، إن هذه الورش تهدف إلى التوعية والتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة، ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على استفسارات الممولين.

وأضافت أن تنظيم المصلحة لهذه الورش يأتي حرصًا منها على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.

وطالبت رئيسة مصلحة الضرائب الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة الاستفسارات.

وأشارت إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة، وللتعرف على الرابط: (اضغط هنا).

وأكدت عبد العال أهمية حضور هذه الورش والمشاركة فيها بكافة الاستفسارات والمعوقات التي قد تواجه الشركات، حيث أن التدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها سوف يساعدهم على سرعة الالتزام بتطبيق ضوابط المنظومة.

وأوضحت أن ذلك بالتالي سيجنب الشركات اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدها أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الإلتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وقالت رشا عبد العال إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، وأصحاب الأعمال، ومصلحة الضرائب، والتأمينات الإجتماعية، والتأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، وتأكيد صحة النتائج.