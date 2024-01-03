مخدرات وأدوية ولدغات.. استقبال 218 حالة بمركز السموم في بنها خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، استقبال 218 حالة تسمم خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023، وجرى تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها.

وقالت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف على قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، في بيان لها اليوم، أن الحالات التي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائى، ولدغات حشرات.

وأضافت الدكتورة نرمين عدلي، أنه بلغت حالات التسمم الدوائي بإجمالي 118 حالة، وكذلك 47 حالة تسمم كيماوي، وحالتين مواد بترولية، و18 حالة غازات سامة، مشيرة إلى أن التقرير تضمن إصابة 15 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و9 حالات مخدرات، 9 حالات أقراص غلة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.