شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والانعقاد القادم 14 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على أن يعود المجلس للانعقاد فى 14 يناير.

وكانت الجلسة العامة اليوم قد وافقت نهائيا على مشروعى قانونين حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذى يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

ووافق أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وينص مشروع القانون على إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

ويهدف القانون إلى جمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، بالإضافة إلى الحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم