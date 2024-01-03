هزة أرضية بقوة 5.5 درجات ضربت الأرجنتين

ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أنّ هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات ضربت الأرجنتين.

وتبعت الهزة الأرضية الأولى واحدة أخرى بشدة أخف وحدثت في منطقة أخرى سان خوان وبلغت 3 درجات، بحسب بيانات المركز الأورومتوسطي أيضا، وتحديدا على مسافة 176 كيلومتر إلى الشمال من ميندوزا.

وحتى اللحظة لم ترد أية أنباء عن سقوط ضحايا أو عن حجم الأضرار التي قد يخلفها الزلزال.