شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بتهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد.

وقال "جبالى" خلال البرقية:" تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.

وتابع قائلا: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.