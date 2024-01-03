شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي: صمود الصحفيين بغزة تصدى لروايات الإعلام الغربى المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إننا أمام أكبر جريمة حرب في التاريخ الإنساني الحديث، مؤكدا أن أعداد الضحايا فى غزة قاربت من مائة ألف، جراء الحرب التى دخلت في يومها الـ 90، والتى تعد أكبر إبادة جماعية، وسط تواطؤ دولى.

وأشار نقيب الصحفيين، خلال اللقاء الذى تعقده نقابة الصحفيين، مع د. عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينى، العائد من غزة عن "يوميات العدوان"، ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن هناك قرابة 110 صحفي قد استشهدوا لمجرد نقلهم الحقيقة، فهناك استهداف كبير للصحفيين واسرهم، تكشف مخاوف قوات الاحتلال من نقل الراوية الفلسطينية أمام العالم اجمع، لكن صمود الصحفيين داخل غزة تاريخي ونجح في كشف الحقائق أمام الجميع، والتصدى لكافة الروايات الغربية المضللة.