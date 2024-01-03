"فارس" عن مسؤولين: ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في كرمان إلى 53 قتيلًا وأكثر من 70 جريحًا

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مسؤولين، عن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في كرمان قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني إلى 53 قتيلًا وأكثر من 70 جريحًا.

وكان قد أكّد معاون محافظ مدينة كرمان، أنّ "الانفجارين قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني نجما عن هجوم إرهابي".

بدوره، أوضح رئيس الطوارئ الطبية في كرمان، أنّ "الانفجارين نجما عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مسير زوار مرقد الشهيد سليماني".

ويأتي الهجوم في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سلماني بضربة أميركية في بغداد عام 2020.