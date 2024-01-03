التلفزيون الإيراني: انفجار قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان

أعلن التلفزيون الإيراني، عن انفجار قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني في محافظة كرمان، فيما أوضح لاحقًا أنّ ذلك سببه "انفجار اسطونات غاز". ويأتي هذا الحدث في الذكرى الرابعة لاغتيال اللواء سليماني في هجوم أميركي عام 2020 في بغداد، حيث تقام الأنشطة في المدن الإيرانية في هذه المناسبة.

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