القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" أعلنت استهداف سفينة كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية

‏أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، أنّه "تم بعون الله تنفيذ عملية استهداف لسفينة "سي إم أي سي جي إم تَيج" (CMA CGM TAGE) كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

ولفت إلى أنّ "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية".