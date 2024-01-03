قوى الامن: توقيف قاتل مواطن داخل منزله في محلّة نسيم البحر - عرمون

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بأن "بتاريخ 16-12-2023، عُثِرَ على المواطن ص. ن. (من مواليد عام 1977)، في داخل منزله الكائن في محلّة نسيم البحر - عرمون، جثّة هامدة مضرّجة بالدماء، بسبب عدّة طعنات في العنق. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، التي قامت بها عناصر فصيلة عرمون، تمكّنت، في خلال فترة زمنيّة قصيرة، من تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى: ب. ع. (من مواليد عام 1997، سوري الجنسيّة)".
واوضحت في بلاغ، ان "من خلال التّحريّات والرّصد والتّعقّب، تمكّنت الفصيلة المذكورة من توقيفه بتاريخ 19-12-2023، بعد أن عملت على استدراجه وسوقه إلى مركز الفصيلة، حيث اعترف بجريمته، وأنّه قتل المغدور نتيجة خلافات شخصيّة ومادّيّة. أودع الموقوف القضاء المختص، عملاً بإشارته".
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