أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهدي عباس حسن جمول "جواد كربلا" من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس، والشهيد المجاهد محمد هادي مالك عبيد "حسام" من مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى عباس جمول من بلدة دير الزهراني ومحمد هادي عبيد من مدينة بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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