قائد الجيش عرض الاوضاع مع النائب ضاهر

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون مع النائب ميشال ضاهر، في الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل رئيس دير المخلص المونسنيور طوني ديب مع وفد مرافق، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.

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