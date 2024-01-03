انت الان تتابع خبر إيران.. حصيلة الانفجار الذي وقع قرب قبر سليماني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التلفزيون، ان انفجارين وقعا قرب الطريق المؤدي إلى قبر قاسم سليماني في محافظة كرمان".

وأضاف: "قتل نحو 50 شخصا واصابة 60 اخرين جراء الانفجارين في حصيلة أولية".

فيما أفادت مصادر إيرانية، بوقوع إصابات، كما ظهرت في مقاطع الفيديو المنتشرة عمليات نقل للمصابين والجرحى في موقع الانفجار.



ويتزامن هذا الانفجار مع الذكرى السنوية الـ4 لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقهم، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.