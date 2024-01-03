واشنطن ترفض تصريحات إسرائيلية تدعو لتهجير سكان غزة

رفضت الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرين من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية - بما في ذلك على لسان رئيسها - مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة، وينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري.

وأضاف: موقفنا واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك، هذا هو المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم.