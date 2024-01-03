اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ الحل المحتمل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب "فرضه من الخارج" لأن "الجانبين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق".
وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في لشبونة، إنّ "ما تعلمناه على مدى الثلاثين عاما الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: ما نتعلمه الآن من المأساة في غزة هو أن الحل يجب فرضه من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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