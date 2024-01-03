بوريل: ما نتعلمه الآن من المأساة في غزة هو أن الحل يجب فرضه من الخارج

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ الحل المحتمل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب "فرضه من الخارج" لأن "الجانبين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق".

وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في لشبونة، إنّ "ما تعلمناه على مدى الثلاثين عاما الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج".