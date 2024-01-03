انت الان تتابع خبر بعد تعطل أكبر حقل في ليبيا.. ارتفاع أسعار النفط عالميا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 1346 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل.

وقال مهندسان لوكالة رويترز إن "الاحتجاجات أدت إلى خفض جزئي في الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا".



وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وقال تاماس فارجا من شركة (بي.في.إم) للوساطة في مجال النفط لوكالة رويترز: "رغم عدم تأثر إمدادات النفط، مثلما تبين في أسعار البيع أمس، فإن التوتر ظاهر".

واختتم الخامان التداولات أمس الثلاثاء على تراجع يفوق الواحد بالمئة وسط تفاؤل بخفض مبكر وكبير في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف اليوم الأربعاء.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز إن "الموعد المحدد للاجتماع لم يتقرر بعد".

وقبل صدور بيانات مخزونات الولايات المتحدة الأسبوعية، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام في أحدث أسبوع مع ترجيح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

