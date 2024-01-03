انت الان تتابع خبر إيران تعلن الحداد غدا ورئيسي يتوعد بالانتقام ممن يقفون خلف تفجير كرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقتل نحو 188 شخصا حتى الساعات الأولى من مساء الأربعاء في إيران جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في كرمان، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.وأعلنت إيران الخميس حدادا وطنيا بعد سقوط عدد كبير من القتلى، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 170 في الهجمات التي استهدفت مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن "الوضع الآن في كرمان طبيعي، وتحت سيطرة القوات الأمنية".

وتوعد وزير الداخلية أيضا أن " الرد على الهجوم الإرهابي في كرمان سيكون ساحقا، وفي أقرب وقت".

وإلى ذلك، صرح رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، بأن "الأجهزة الأمنية ملزمة بكشف مرتكبي تفجيري كرمان".

