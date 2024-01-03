انت الان تتابع خبر صلاح يغيب عن تشكيل "فيفا" المثالي لعام 2023 والان مع التفاصيل
وجاءت قائمة المرشحين لدخول التشكيل المثالي كاملة، كالآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا) – إيدرسون (مانشستر سيتي - البرازيل) - إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين).
الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي - البرتغال) - فيرجيل فان دايك (ليفربول - هولندا) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد - البرازيل) - أنطونيو رودريجر (ريال مدريد - ألمانيا) - جون ستونز (مانشستر سيتي - إنجلترا) - كايل ووكر (مانشستر سيتي - إنجلترا).
الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا) - إلكاي جوندوجان (برشلونة - ألمانيا) - لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا) - رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي - البرتغال) - فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد - أوروجواي).
الهجوم: كريم بنزيما (فرنسا - اتحاد جدة) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج) - هاري كين (بايرن ميونخ - إنجلترا) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي - الأرجنتين) - كريستيانو رونالدو (النصر - البرتغال) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل).