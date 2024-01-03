الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي - البرتغال) - فيرجيل فان دايك (ليفربول - هولندا) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد - البرازيل) - أنطونيو رودريجر (ريال مدريد - ألمانيا) - جون ستونز (مانشستر سيتي - إنجلترا) - كايل ووكر (مانشستر سيتي - إنجلترا).

انت الان تتابع خبر صلاح يغيب عن تشكيل "فيفا" المثالي لعام 2023 والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية