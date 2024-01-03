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صلاح يغيب عن تشكيل "فيفا" المثالي لعام 2023

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت اختيارات "فيفا" غياب النجم المصري محمد صلاح، رغم تألقه الكبير مع ، بينما ضم البرتغالي نجم النصر السعودي، وليونيل نجم إنتر ميامي الأمريكي، رغم أن الثنائي الأخير يلعب خارج أوروبا.

وجاءت قائمة المرشحين لدخول التشكيل المثالي كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا ( - بلجيكا) – إيدرسون (مانشستر سيتي - البرازيل) - إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين).

الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي - البرتغال) - فيرجيل فان دايك (ليفربول - هولندا) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد - البرازيل) - أنطونيو رودريجر (ريال مدريد - ألمانيا) - جون ستونز (مانشستر سيتي - إنجلترا) - كايل ووكر (مانشستر سيتي - إنجلترا).

الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا) - إلكاي جوندوجان ( - ألمانيا) - لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا) - رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي - البرتغال) - فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد - أوروجواي).

الهجوم: كريم بنزيما (فرنسا - اتحاد جدة) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج) - هاري كين (بايرن ميونخ - إنجلترا) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي - الأرجنتين) - كريستيانو رونالدو (النصر - البرتغال) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل).

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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