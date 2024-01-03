شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في فرص العمل بأمريكا خلال نهاية 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، مع تراجع أوضاع سوق العمل تدريجيا.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة اليوم الأربعاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 62 ألفا إلى 8.790 مليون في اليوم الأخير من شهر نوفمبر.

تباطؤ سوق العمل

عُدّلت بيانات أكتوبر بالزيادة قليلا لتظهر 8.852 مليون فرصة عمل بدلا من 8.733 مليون المعلن عنها سابقا، وانخفضت فرص العمل الشاغرة من مستوى قياسي بلغ 12 مليونا في مارس 2022.

ويشهد سوق العمل تباطؤا مطردا بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.