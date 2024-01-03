صورة: عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول دعما لقطاع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - شارك عشرات الآلاف في مسيرة بمدينة إسطنبول اليوم الإثنين الأول من يناير 2024 ، دعما لقطاع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 87 يوما.

وجاءت المسيرة بتنظيم من "منصة الإرادة الوطنية" تحت رعاية "وقف شباب تركيا"، وبمشاركة 308 منظمات أهلية، وحملت المسيرة اسم "الرحمة للشهداء، والدعم لفلسطين، فلتسقط إسرائيل".

وأمام ساحة جامع آيا صوفيا الكبير تجمع آلاف المواطنين بعد إقامة صلاة الفجر في مساجد السلطان أحمد، والسليمانية، وأمين أونو الجديد.

وردد المتظاهرون في الساحة هتافات داعمة للفلسطينيين، من قبيل "إسرائيل المجرمة ارحلي عن فلسطين" و"دماؤنا وأرواحنا فداء للأقصى" و"سلام ل حماس ماضون في المقاومة" و"الشهداء أحياء والوطن لا يقسّم".





وبعد صلاة الفجر بدأ الموكب بالمسير تجاه الترامواي للوصول إلى جسر غالاطة المطل على مضيق البوسفور.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : وكالات