أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسين ضاهر "مختار" من بلدة كفر رمان في جنوب لبنان والشهيد المجاهد حسن علي دقيق "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان واللذين ارتقيا شهيداً على طريق القدس".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى عباس ضاهر من بلدة كفر رمان وحسن دقيق من بلدة مركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.