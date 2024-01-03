المرشد الإيراني: الرد على انفجاري كرمان سيكون قاسياً

توعد المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي بـ"رد قاس" إثر التفجيرين في جنوب ايران واللذين اسفرا عن مقتل 103 أشخاص تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال اللواء قاسم سليماني.

واشار خامنئي في بيان، الى إن "الاعداء الأشرار والمجرمين للأمة الإيرانية تسببوا مجددا بكارثة وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله".

من جهته، قال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، إن هجوم كرمان الآثم تم تأمينه عن طريق أميركا والكيان الصهيوني.