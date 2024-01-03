الاتحاد الأوروبي يندد بالعمل الإرهابي بعد التفجيرين في جنوب ايران

ندد الاتحاد الاوروبي بما اعتبره "عملا إرهابيا" بعد التفجيرين اللذين شهدهما جنوب ايران في كرمان الثلاثاء واسفرا عن مقتل 103 اشخاص تزامنا مع احياء ذكرى اغتيال اللواء قاسم سليماني. واوضح متحدث باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الاوروبي في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع الشعب الايراني"، منددا بـ "عدد صادم" من الضحايا المدنيين. وأكد "وجوب محاسبة" المسؤولين عن هذا الاعتداء.

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