انت الان تتابع خبر اول تعليق روسي على تفجيرات كرمان الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب "بوتين" في رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أن "اغتيال أشخاص مسالمين يزورون مقبرة أمر يصدم بوحشيته"، مضيفًا: "نُدين بحزم الإرهاب بأشكاله كلها"، وفق ما أورده الكرملين.



وقتل نحو 188 شخصا حتى الساعات الأولى من مساء الأربعاء في إيران جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في كرمان، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.

