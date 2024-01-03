النزاهة النيابية تعتزم استضافة أمين بغداد ومدير المشاريع السابق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عزمها استضافة أمين بغداد عمار موسى كاظم ومدير المشاريع السابق في الأمانة.



وقالت اللجنة في بيان، "إنها تعتزم استضافة السيد أمين بغداد ومدير عام المشاريع السابق في أمانة بغداد في مجلس النواب لتوجيه أسئلة إليهما تتعلق بملفات مهمة".

وأضاف البيان أن "الأسئلة تتعلق بمشاريع وهمية ومشاريع بدون تخصيصات في العاصمة بغداد، بالإضافة مشاريع اخرى متلكئة أو تحوم حولها شبهات فساد".