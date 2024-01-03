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النزاهة النيابية تعتزم استضافة أمين بغداد ومدير المشاريع السابق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عزمها استضافة أمين بغداد عمار موسى كاظم ومدير المشاريع السابق في الأمانة.

وقالت اللجنة في بيان، "إنها تعتزم استضافة السيد أمين بغداد ومدير عام المشاريع السابق في أمانة بغداد في مجلس النواب لتوجيه أسئلة إليهما تتعلق بملفات مهمة".

 

وأضاف البيان أن "الأسئلة تتعلق بمشاريع وهمية ومشاريع بدون تخصيصات في العاصمة بغداد، بالإضافة مشاريع اخرى متلكئة أو تحوم حولها شبهات فساد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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