انت الان تتابع خبر التربية توافق على تكييف المناهج الدراسية للعام الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بحضور لجنة التربية البرلمانية حصلت موافقة هيأة الرأي في وزارة التربية على تكييف المناهج الدراسية للصف السادس الاعدادي والثالث المتوسط".

وأضافت: "بعد تشكيل لجنة فنية وزارية عليا تختص في مراجعة المناهج للمرحلتين خلال سقف زمني محدد للاعلان عن تفاصيل التكييف قريبا".



وكانت الوزارة في وقت سابق اليوم قد أعلنت عن إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ والسماح لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة من المنتظمين والراسبين بدرس او درسين لعام (٢٠٢٢_٢٠٢٣) أداء الامتحانات على وفق نظام المحاولات".