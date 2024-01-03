شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. حادث طعن في محطة قطارات بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض 4 أشخاص للطعن في قطار بالعاصمة اليابانية طوكيو، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأربعاء، عن الشرطة المحلية.

وبينت أن الحادث وقع أثناء توقف القطار بمحطة أكيهابارا.

حوادث اليابان

في أول يوم من 2024 تعرضت اليابان لزلزال قوي تسبب في حدوث أضرار كبيرة، شملت انهيارات لمبان وتضرر في الطرق وانقطاع للكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، إضافة إلى مقتل نحو 62 شخصًا.

وفي اليوم التالي نشب حريق في طائرة ركاب إثر حادث في مطار هانيدا بطوكيو، وأعلنت شرطة مدينة طوكيو، عن مقتل 5 أفراد من طاقم الطائرة، بحسب ما نقله هيئة الإذاعة اليابانية.