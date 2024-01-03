شكرا لقرائتكم خبر عن العواصف تحاصر 900 راكب على عبارة بين أوسلو وكوبنهاجن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت العواصف القوية التي تجتاح الدول الاسكندنافية في محاصرة حوالي 900 راكب على متن عبارة بين أوسلو وكوبنهاجن في البحر، وهو الأمر الذي من المرجح أن يستمر طوال الليل.

ومن المحتمل ألا تتمكن عبارتهم من الرسو في كوبنهاجن حتى الساعة السابعة صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي(0600 بتوقيت جرينتش) بسبب حالة الرياح، وفقا لما صرح به المتحدث باسم شركة العبارات (دي إف دي إس).

إلغاء رحلات العبارات

أضاف المتحدث أنه سوف يجري تقديم الطعام والمشروبات للركاب العالقين مجانا. وتحظى العبارة التي تربط بين أوسلو وكوبنهاجن بشهرة واسعة بين كل من النرويجيين والدنماركيين الذي يهدفون إلى السفر إلى عاصمة الدولة الأخرى.

كان من المقرر أن تصل العبارة إلى كوبنهاجن صباح اليوم الأربعاء، ولكنها لم تتمكن من الرسو بسبب سوء حالة الطقس. وكانت في فترة بعد الظهيرة في مضيق أوريسند، الواقع بين الدنمارك والسويد. وأفادت وكالة ريتزاو الدنماركية للأنباء بأنه جرى نقل أحد الركاب بمروحية نظرا لحالته الصحية.

وتساقطت الثلوج بغزارة على الأجزاء الغربية من الدنمارك اليوم الأربعاء، وتساقطت الأمطار الغزيرة على مناطق أخرى من البلاد. ورافقت حالة الطقس رياح قوية وشديدة.

ولم تكن عبارة أوسلو الوحيدة التي تأثرت بحالة الطقس، وأدت العواصف إلى إلغاء رحلات العبارات بين جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق و مدينة يستاد في جنوبي السويد وبين هيرتشالز في الدنمارك وكريستينساند ولارفيك في جنوبي النرويج.