كيف قتل العاروري

كان الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا للتصعيد مع حزب الله بعد مقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية صالح العاروري، في غارة في بيروت ألقي باللوم فيها على نطاق واسع على إسرائيل، وزادت من خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط. ووصف حزب الله الضربة بأنها «اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته». ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الغارة التي قتلت العاروري، لكن الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال: «نحن على استعداد عالٍ لأي سيناريو».

وقتلت إسرائيل العديد من كبار قادة حماس على مر السنين، فقط ليتم استبدالهم بسرعة. ومن الممكن أن تؤدي الضربة على معقل حزب الله في جنوب بيروت إلى تفاقم القتال المنخفض الحدة على طول الحدود اللبنانية وتحوله إلى حرب شاملة.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار بشكل شبه يومي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء الحرب في غزة.

اتساع الصراع

وسعت الولايات المتحدة إلى منع أي اتساع للصراع، بما في ذلك عن طريق نشر حاملتي طائرات وأصول عسكرية أخرى في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة هذا الأسبوع.

وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارا وتكرارا بقتل قادة حماس أينما كانوا.

وتزعم إسرائيل أنها قتلت عدداً من قادة حماس من المستوى المتوسط ​​في غزة، لكن هذه ستكون المرة الأولى منذ الحرب التي وصلت إليها في بلد آخر لاستهداف كبار قادة الجماعة، الذين يعيش الكثير منهم في المنفى في جميع أنحاء المنطقة.

وكان العاروري نائبا للزعيم السياسي الأعلى لحركة حماس إسماعيل هنية، وكان يرأس وجود الحركة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكان أيضًا جهة اتصال رئيسية مع حزب الله.

وأدرجته وزارة الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهابيين وعرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

بري وجوي

وأدى الهجوم الجوي والبحري والبحري الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 22300 شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، وقد أدت الحملة إلى نزوح نحو %85 من سكان غزة من منازلهم، مما أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على العيش في ملاجئ مكتظة أو مخيمات مزدحمة في المناطق الآمنة التي حددتها إسرائيل والتي قصفها الجيش رغم ذلك. ويواجه ربع سكان غزة المجاعة، بحسب الأمم المتحدة، حيث تعيق القيود الإسرائيلية والقتال العنيف إيصال المساعدات.

ودفع هذا القتل والدمار غير المسبوقين جنوب إفريقيا إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، وهي مزاعم نفتها إسرائيل بشدة وتعهدت بمعارضتها.

ومع ذلك، تبدو إسرائيل بعيدة كل البعد عن تحقيق أهدافها المتمثلة في سحق حماس وإعادة الرهائن الذين يقدر عددهم بـ 129 رهينة ما زالوا محتجزين لدى الحركة بعد إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة في اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر.

قتال عنيف

ويدور قتال عنيف أيضًا في وسط غزة ومدينة خان يونس الجنوبية، حيث يقول مسؤولون إسرائيليون إن البنية العسكرية لحماس لا تزال سليمة إلى حد كبير. لقد تمكن يحيى السنوار، زعيم حماس الأعلى في غزة، ونوابه من التملص من القوات الإسرائيلية حتى الآن.

واقترحت مصر، التي عملت مع قطر كوسيط بين إسرائيل وحماس، خطة متعددة المراحل لإنهاء الحرب يتم فيها إطلاق سراح جميع الرهائن في نهاية المطاف مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل. وستنسحب إسرائيل من غزة وستحكم حكومة من التكنوقراط الفلسطينيين غزة وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة حتى إجراء الانتخابات.

ولم تقبل إسرائيل ولا حماس الخطة برمتها، لكن لم يرفضها أي منهما بشكل قاطع.

وكان وفد إسرائيلي في القاهرة لمناقشة الاقتراح، وفقا لمسؤول مصري وقال المسؤول إن مقتل العاروري من المرجح أن يعيق المفاوضات لبضعة أيام

إعادة التوطين

ومن جهة أخرى رفضت الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرين من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية - بما في ذلك على لسان رئيسها - مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة، وينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري.

وأضاف: موقفنا واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك، هذا هو المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم.

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ89 على التوالي إلى:

22313 شهيدًا،و 57296 جريحًا.

عملية اغتيال العاروري

- طائرة حربية إسرائيلية نفذت عملية الاغتيال.

- أطلقت الطائرة الحربية 6 صواريخ، منها اثنان لم ينفجرا.

- صاروخان استهدفا مكان اجتماع قادة حماس «إصابة مباشرة».

- المعاينة أكدت أن الصواريخ تستخدمها إسرائيل.