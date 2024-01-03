السويد تتجمد.. برد قياسي والحرارة أقل من 40 تحت الصفر

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت السويد، الأربعاء، أدنى درجة حرارة منذ 25 عاما في شهر يناير (كانون الثاني) على أراضيها؛ حيث بلغت 43.6 درجة مئوية تحت الصفر في أقصى الشمال، وهي موجة برد تؤثر أيضا على فنلندا والنرويج المجاورتين.

وحسب الشرق الأوسط، قال ماتياس ليند من وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لوضع الأمور في نصابها الصحيح، هذه أدنى درجة حرارة تشهدها السويد في يناير منذ عام 1999».

وأضاف ليند أن «هذه أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في هذا الموقع الدقيق منذ بدء القياسات» في الموقع، عام 1888.

وأظهر مقياس الحرارة في عدة محطات أخرى في شمال السويد، كما هي الحال في لابلاند، درجات حرارة أقل من - 40 درجة مئوية، الأربعاء.

وقالت ليندا على الموقع الإلكتروني لمجموعة تلفزيون السويد مازحة «لقد طلبت وجبة جاهزة أمس، وبعد ثلاثين دقيقة من المشي، تجمدت الكولا»

وعلى الرغم من أن المنطقة معتادة على درجات حرارة منخفضة للغاية، فإن موجة البرد الأخيرة أجبرت شركات الحافلات المحلية على تعليق أنشطتها وأعلنت شركة السكك الحديد المحلية «Vy» الثلاثاء أنها ألغت جميع القطارات المتجهة شمال مدينة أوميو لعدة أيام.

وتشهد حركة السكك الحديدية أيضاً اضطرابات في فنلندا المجاورة حيث تم تسجيل رقم قياسي موسمي قدره –38.7 درجة مئوية مساء الثلاثاء في منطقة شعب السامي.