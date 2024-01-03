كل ما تريد معرفته عن وظائف شركة مطارات جدة بالسعودية لعام 1445

ياسر رشاد - القاهرة - بحث السعوديون خلال الساعات القلليلة الماضية عن شركة مطارات جدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

وظائف شركة مطارات جدة:

رئيس قسم تدقيق الدعم التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير توزيع التكاليف: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 يناير 2024م.

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف شركة مطارات جدة:

-مستوى الخبرة( إدارة)

-سنوات من الخبرة(6 - 10 سنوات)

-أدنى تحصيل علمي مطلوب) درجة البكالوريوس)

نوع الوظيفة ( بدوام كامل)

مهام الوظائف الشاغرة:

مدير تخصيص التكلفة هو المسؤول عن الإشراف على توزيع النفقات داخل المنظمة.

وتشمل واجباتهم الأساسية تطوير وتنفيذ منهجيات تخصيص التكاليف، وتحليل البيانات المالية لتخصيص التكاليف بدقة، والتعاون مع الإدارات المختلفة لجمع معلومات النفقات، وضمان الامتثال للمعايير المحاسبية.

إضافة إلى قد يلعبون دورًا في إعداد الميزانية والتنبؤ وتقديم رؤى مالية لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.

يتطلب هذا الدور فهمًا قويًا لمبادئ المحاسبة والاهتمام بالتفاصيل ومهارات الاتصال الفعالة للعمل بشكل تعاوني عبر فرق مختلفة.

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو المجال ذي الصلة. قد يكون من المفضل الحصول على درجات متقدمة مثل الماجستير في المحاسبة أو ماجستير إدارة الأعمال.

مهارات تقنية:

الكفاءة في البرامج المحاسبية وأنظمة الإدارة المالية.

مهارات تحليلية قوية والقدرة على العمل مع البيانات المالية المعقدة.