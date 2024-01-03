سيناتور أمريكية: نتنياهو أوجد كارثة إنسانية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت السيناتور الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن، اليوم الاربعاء 3 يناير 2024 إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية اليمينية أوجدوا كارثة إنسانية في غزة .



جاء ذلك في تدوينة نشرتها عبر منصة إكس، تعليقا على تصريحات لنتنياهو قال فيها إن "الهجمات على غزة ستستمر لأشهر".



وذكرت وارن أن "نتنياهو وحكومته الحربية اليمينية أوجدوا كارثة إنسانية من خلال قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين".



وأوضحت أن إسرائيل ليست بحاجة إلى حرب تمتد لأشهر، بل إلى قيادة تعيد الأسرى إلى ديارهم.



وأضافت: "أوقفوا قصف غزة، واصلوا وقف إطلاق النار، اعملوا من أجل السلام الدائم".

المصدر : وكالات